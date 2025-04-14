EuroLeague'de Son İki Ayın En Değerlisi Tavares

THY EuroLeague’de mart ve nisan aylarının en değerli oyuncusu Real Madrid’in oyuncusu Walter Tavares oldu.

Tavares Real Madrid formasıyla mart ve nisanda çıktığı 7 maçta 16,7 sayı, 7,1 ribaunt ve 21,3 verimlilik puanı ortalamaları yakalamıştı.

Ekim 2018, Kasım 2021 ve Nisan 2023'ten sonra kariyerinde 4. kez bu ünvanı elde eden Tavares, ayın MVP'si ödülünü en çok kazanan basketbolcular listesinde üçüncü sıradaki Sasha Vezenkov'u yakalamış oldu.

Kaynak: AA