Milli Halterci Harun Algül'den Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya
Milli halterci Harun Algül, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Algül, koparmada 112 kiloluk derece yaptı.
Milli halterci Harun Algül, Moldova’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde erkekler 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı. Harun Algül koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaşırken, silkmede 129 kiloyla yedinci, toplamda ise 241 kiloyla beşinci sıranın sahibi oldu.
Kaynak: AA