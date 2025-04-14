Galatasaray, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK’yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 18 Nisan Cuma günü oynanacak maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla start verilen idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik Direktör Okan Buruk idaresindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla noktalandı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: