Galatasaray, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK’yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 18 Nisan Cuma günü oynanacak maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

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Galatasaray, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla start verilen idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik Direktör Okan Buruk idaresindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla noktalandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA

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