Galatasaray, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla start verilen idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik Direktör Okan Buruk idaresindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla noktalandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA