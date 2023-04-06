Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı yarın, 8 Nisan Cumartesi, 9 Nisan Pazar ve 10 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 28. haftanın programı ve hakemler şöyle:

7 Nisan Cuma (Yarın)

20.30 Konyaspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Cumartesi

16.00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Burak Şeker

9 Nisan Pazar

16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Giresunspor: Atilla Karaoğlan

10 Nisan Pazartesi

16.00 Kayserispor - Ümraniyespor: Zorbay Küçük

20.30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

Kaynak: Gerçek Gündem

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