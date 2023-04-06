Okan Buruk’tan çok konuşulacak çıkış: “Demokratik ortamda değiliz, özgürce konuşamıyoruz”

Bir maçı eksik bulunan Fenerbahçe’nin geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş’a kendi evinde 4-2 yenilmesinden sonra ezeli rakibiyle girdiği şampiyonluk yarışında puan farkını dokuza çıkaran Galatasaray dün tribünleri hıncahınç dolduran taraftarı önünde Başakşehir’e 3-2 kaybederek Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.

Sarı kırmızılıların attığı iki gol VAR tarafından iptal edilirken Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın son dakikalarında forvet oyuncusu Icardi’nin girdiği pozisyonda topun rakibinin koluna değdiği halde VAR’ın devreye girmemesini üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

Karşılaşmanın ardından A Spor'a konuşan Buruk, “Penaltı olup olmadığını söylesek bile Disiplin Kurulu'na sevk ediliyoruz. Çok demokratik ortamda değiliz. Özgür değiliz. Özgürce fikirlerimizi burada söyleyemiyoruz. fikirlerimizi söyleyemiyoruz. Yakında herhalde maçla ilgili de konuşamayacağız. Artık maçlarla ilgili de ‘acaba sevk edileceğiz mi sevk edilemeyeceğiz mi?’ korkularımız olacak” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü, Galatasaray tribünlerinin maç içinde “Fener’i köpeği o…… Lale” tezahüratı yaptığı Merkez Hakem Komitesi Başkanı Lale Orta’nın yayın kuruluş Bein Sport’ta katıldığı programdaki sözleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Buruk, “Bizim kırmızı kart dediğimiz pozisyonlara onlar da ‘kırmızı’ dedi. Oyuncularımın kafasında son haftalarda yaşadığımız hatalar yer alıyor, onunla ilgili korkuları var. Lale Orta'nın VAR hatalarında yapılan kararların açıklamasına sevindik. Bizi aydınlatmış oldular” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem