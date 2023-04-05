Trabzonspor'un teknik direktörü belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’da sular durulmuyor. Sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag’a boyun eğerek Şampiyonlar Ligi’ne veda eden, Süper Lig’de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ne veda ederek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor, son olarak Ankaragücü’ne yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti.

Dün akşam deplasmanda Ankaragücü’ne 3-1 elenerek kupaya veda eden bordo-mavili ekipte Abdullah Avcı’nın istifası sonrasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Orhan Ak, 3-1’lik yenilgi sonrasında görevinden istifa etti.

YENİ TEKNİK ADAMLAR BELLİ OLDU

Cumartesi akşamı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa’nın konuğu olacak bordo-mavili ekipte söz konusu karşılaşmada hangi ismin takımın başında yer alacağı merak konusu olurken Karadeniz ekibinde sıcak bir gelişme yaşandı.

A Spor’dan Yunus Emre Sel’in aktardığına göre; Orhan Ak’ın istifası sonrasında Karadeniz ekibinin altyapı sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu, Kasımpaşa karşılaşmasında bordo-mavili ekibin başında yer alacak.

Bordo-mavili ekibin Derelioğlu ile sezonu tamamlayabileceği ifade edildi.