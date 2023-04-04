Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Monte Carlo Masters Turnuvası'na katılamayacak

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Monte Carlo Masters Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.

Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Monte Carlo Masters Turnuvası'na katılamayacak

Tek erkeklerde 11 şampiyonlukla Monte Carlo Masters tarihinin en başarılı tenisçisi konumunda bulunan İspanyol Rafael Nadal'ın ardından son dönemin en yetenekli isimlerinden Alcaraz da sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılamayacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren dünya 2 numarası Alcaraz, "İki aydır kortlarda verdiğim mücadelenin ardından evime geldiğim için mutluyum ama son çıktığım Miami Açık yarı final maçını ağrı içinde tamamladım. Bugün Murcia kentinde doktorumla yaptığım değerlendirmenin ardından Monte Carlo'da korta çıkmama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan ve dünya klasmanında 1 numaraya çıkan en genç erkek tenisçi unvanlarının sahibi Alcaraz, geçen yıl kasım ayında yaşadığı sakatlığın ardından kortlardan uzak kalmıştı. Bu sezon katıldığı Arjantin Açık ile Indian Wells'te kupaya uzanan 19 yaşındaki tenisçi, geçen yıl şampiyonluğa uzandığı Miami Açık'ın yarı finalinde İtalyan Jannik Sinner'e 2-1 yenilerek elenmişti.

Kaynak: AA

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