Rafael Nadal'dan 'Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası' kararı!

Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Monako'da düzenlenecek olan Monte Carlo Masters Turnuvası'na katılamayacağını duyurdu.

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Rafael Nadal'dan 'Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası' kararı!

Sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan uzun süre uzak kalan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Monako'da 9-16 Nisan'da düzenlenecek olan Monte Carlo Masters Turnuvası'na katılamayacağını açıkladı.

Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En üst seviyede mücadele etmek için hala hazır değilim. Kariyerimin en önemli turnuvalarından Monte Carlo'da oynayamayacağım. Maksimum seviyede oynayacak durumda değilim ve yakında geri dönmeyi umarak hazırlık sürecime devam ediyorum" ifadelerine yer verdi.

SON OLARAK AVUSTRALYA AÇIK'TA MÜCADELE ETMİŞTİ

36 yaşındaki tenisçi, son olarak ocak ayında sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta mücadele etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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