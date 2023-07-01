Süper Lig ekibi Adana Demirspor Onyekuru'nun bonservisini alıyor

Adana Demirspor'un geçen sezon Olympiakos'tan kiraladığı Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi.

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Süper Lig ekibi Adana Demirspor Onyekuru'nun bonservisini alıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Henry Onyekuru'nun bonservisini alıyor.

Adana Demirspor’un, geçen sezon Olympiakos’tan kiraladığı Onyekuru’nun 3,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi.

Kulüp başkanı Murat Sancak, Onyekuru'nun opsiyonu için "Kullanmak zorundaydık. Yaptığımız pazarlıkta Avrupa'ya gidersek kullanma durumu vardı. Alacağız" diye konuştu.

Onyekuru, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da 30 maçta süre aldı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

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