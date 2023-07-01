Adana Demirspor’da Patrick Kluivert dönemi: İşte anlaşmanın detayları

Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile sözleşme imzaladı. Yarından itibaren ekibin başında olacak olan Kluivert ile imzalanan sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu açıklandı.

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Adana Demirspor’da Patrick Kluivert dönemi: İşte anlaşmanın detayları

Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, İstanbul'a gelen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile anlaştıklarını duyurdu.

Başkan Murat Sancak, "Şimdiden hayırlı uğurlu olsun, sözleşme 2+1 yıllık. Yarın da kampın ilk gününde futbolcuların başında olacak." dedi.

Sancak, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında, görevden ayrılan teknik direktör Vincenzo Montella'dan sonra Adana Demirspor'a uyum sağlayacak bir isim aradıklarını belirtti.

Bu süreçte 3-4 teknik direktörle konuştuklarını aktaran Sancak, bu isimlerden birinin de Patrick Kluivert olduğunu vurguladı.

Sancak, Kluivert ile bir iki görüşmenin yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kluivert de kariyerinde basamaklarını çıkmak istiyor. İnşallah Adana Demirspor ile bunu başaracak. Nasıl Montella ara verdikten sonra çıkış yakaladıysa Kluivert de Türk futbolu ve Adana Demirspor'a önemli şeyler katacak. Hemen hemen bitti, sözleşmemizi biraz sonra imzalayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun, sözleşme 2+1 yıllık. Yarın da kampın ilk gününde futbolcuların başında olacak. Transferlerle ilgili çalışmaları da görüştük. Görüştüğümüz kişiler de var. İnşallah Cruj maçına yetiştireceğiz. Onyekuru'nun opsiyonda Avrupa'ya gidersek alma zorunluluğu vardı, alacağız. Kluivert'in başarılı olacağına inanıyorum. Taraftarımız izlesin, destek versin."

46 yaşındaki Hollandalı Kluivert da mavi-lacivertli takımın Süper Lig'e çıktıktan sonra başarılı işler yaptığını ifade ederek, "Tecrübelerimi takıma aktararak hep birlikte çok daha başarılı olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

 

Kaynak: AA

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