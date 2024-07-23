Süper Lig Devinden Bomba Transfer! Atletico Madrid'in Yıldızıyla 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen yıldız stoper oyuncusu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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Süper Lig Devinden Bomba Transfer! Atletico Madrid'in Yıldızıyla 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, bir süredir arayışlarını sürdürdüğü stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer, Atletico Madrid'in yıldızlarından Stefan Savic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

3 YILLIK ANLAŞMA

Fabrizio Romano, Trabzonspor'un 2027'ye kadar geçerli 3 yıllık sözleşme konusunda Stefan Savic ile anlaşma sağladığını duyurdu. Transferin bittiğini belirten Romano, Karadağlı yıldızın ilerleyen günlerde sağlık kontrollerinden geçeceğini belirtti.

Atletico Madrid'in gidişine izin verdiği Stefan Savic için Trabzonspor'un herhangi bir bonservis ücreti ödemesi beklenmiyor.

2015'te 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'dan Atletico Madrid'e transfer olan Stefan Savic, İspanyol kulübünde geçirdiği oldukça başarılı sürecin ardından bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyordu. İspanyol devindeki sözleşmesi, Haziran 2025'te sona erecek olan Savic'in kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtilmekteydi.

Stefan Savic'in de ayrılmaya hazırlandığı savunma hattı için Real Sociedad'dan Robin Le Normand ile anlaşma sağlayan Atletico Madrid'in Feyenoord'dan David Hancko'yu da kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

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