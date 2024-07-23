UEFA'dan Hakem Abdulkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi Görevi
UEFA, FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen’e görev verdi. Bitigen, Andorra’nın Santa Coloma ile Danimarka’nın FC Midtjylland takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Andorra'nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak.
Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem, Hakan Ceylan VAR ve Koray Gençerler AVAR olarak görevlendirildi.
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