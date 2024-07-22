Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Belli Oldu: Sürpriz İsimler Kesik Yedi
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede dikkat çeken isimler yer almadı. Mourinho'nun yeni transfer Levent Mercan ve Cengiz Ünder'e yer vermemesi dikkat çekti.
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. UEFA’ya bildirilen listede sürpriz isimler yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA’ya bildirdiği listede Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir yer almadı.
Fenerbahçe’nin maça 24 saat kala kadroda 2 oyuncuyu değiştirme hakkı bulunuyor.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilerde Fenerbahçe'nin kadrosuna şu şekilde yer verildi:
Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao
Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin