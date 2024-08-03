Süper Kupa Finalinde Tarihi Hezimet! Beşiktaş Sezona 'Süper' Başladı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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Süper Kupa Finalinde Tarihi Hezimet! Beşiktaş Sezona 'Süper' Başladı

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, kupayı 3. kez müzesine götürmeyi başardı.

Süper Kupa Finalinde Tarihi Hezimet! Beşiktaş Sezona 'Süper' Başladı - Resim : 1

Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna da kupa ile başladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray’ı 5-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, söz konusu organizasyonda 3. kez zafere ulaştı.
Kara Kartal, daha önce 2006 ve 2022 yıllarında da Süper Kupa’yı kazanmıştı.

Süper Kupa Finalinde Tarihi Hezimet! Beşiktaş Sezona 'Süper' Başladı - Resim : 2

GALATASARAY'A KARŞI 3 FİNALDE 2 ZAFER

Siyah-beyazlı ekip, bu organizasyonda daha önce 2 kez Galatasaray ile rakip oldu. 30 Temmuz 2006 tarihinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan 1-0’lık skorla Kara Kartal oldu.

Süper Kupa Finalinde Tarihi Hezimet! Beşiktaş Sezona 'Süper' Başladı - Resim : 3

13 Ağustos 2016’da bu kez Konya’da oynanan finalde mücadelesinde penaltı atışları sonucu bu kez Galatasaray kupaya uzandı.

Sarı-kırmızılılar ile 3. finaline çıkan siyah-beyazlı takım, rakibini 5-0 mağlup ederek hem kupayı elde etti hem de rakibine karşı finallerdeki üstünlüğü ele geçirdi.

Beşiktaş'a kupayı getiren golleri, ikincisi penaltıdan olmak üzere 1. ve 80 dakikalarda Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikada Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu attı.

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