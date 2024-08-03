Berlin'de Filistin İçin Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin için bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla Postdamer Meydanı'na yürüdü.

Berlin'de Filistin İçin Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi anmak için düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, Kleitspark'tan Postdamer Meydanı'na yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.

Kaynak: AA

Etiketler
Berlin Almanya Filistin
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı
Uşakspor Transferde Bombayı Patlattı Uşakspor Transferde Bombayı Patlattı
Dünya Rekortmeni Duplantis'ten Ersu Şaşma'ya Övgü: 'Finalde Türk Sporcu Görmek Harika' Dünya Rekortmeninden Türk Atlete Övgü
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü
Kan Grubunuz Negatif mi Pozitif mi? Meğer Aralarında Büyük Zeka Farkı Varmış Kan Grubunuz Negatif mi Pozitif mi? Meğer Aralarında Büyük Zeka Farkı Varmış