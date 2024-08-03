Berlin'de Filistin İçin Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin için bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla Postdamer Meydanı'na yürüdü.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi anmak için düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, Kleitspark'tan Postdamer Meydanı'na yürüdü.
Ellerinde Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.
Kaynak: AA