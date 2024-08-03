Dünya Rekortmeni Duplantis'ten Ersu Şaşma'ya Övgü: 'Finalde Türk Sporcu Görmek Harika'

Atletizmin en büyük yıldızı olarak gösterilen Armand Duplantis TRT Spor'a konuştu.

İsveçli sporcu, finalde rekor denemesi yapacağını söyledi.

İsveçli sporcu, açıklamalarında şunları dile getirdi:

"Şu an çok heyecanlıyım ve kendimi çok iyi hissettiğimi biliyorsunuz. Sadece iki atlayış sonunda finalde yer alabildiğim için mutluyum. Elemelerde iki atlayış yapmak yetti bu yüzden finale giderken çok iyi bir enerjiye sahip olacağımı hissediyorum ve büyük bir atlayış için çalışacağım, gerçekten çok yüksek atlamaya çalışacağım, daha önce hiç yapılmamış bir şey yapmak için çabalayacağım."

ERSU ŞAŞMA'YA ÖVGÜ

Duplantis, finaldeki rakibi milli sporcumuz Ersu Şaşma için de "madalya kazanabilir" değerlendirmesini yaptı.

"Finalde bir Türk sporcu görmek harika ve bence şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden o gerçekten madalya kazanabilecek isimlerden biri. Evet, nasıl olduğunu bilmiyorum ama Türkiye'den bana büyük bir destek var. Orada seviliyorsam bunun için çok minnettarım, finalde beni sevenler için en iyimi deneyeceğim. Eğer beni sevmeyenler varsa bu da sorun değil, yine atlayabildiğim kadar yükseğe atlayacağım..."