Uşakspor Transferde Bombayı Patlattı

Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan takım, kadrosunu güçlendirmek için peş peşe transferler gerçekleştirdi.

Kulüp, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sonucunda 6 yeni oyuncuyu bünyesine kattığını duyurdu. Bu transferlerin teknik ekibin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldığı belirtilirken, yönetimin mali ve idari girişimleriyle başarılı bir transfer dönemi geçirildiği ifade edildi.

Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Uşakspor Kulüp Başkanı Necati Köksal transferler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Yalım, ‘’Uşakspor’un menfaatlerini savunarak hareket ediyoruz. Herkesin beklentisi futboldaki başarı Bunu sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız’’ ifadelerini kullandı. Yeni yapılan transferlerin imza töreninde konuşan Uşakspor Kulüp Başkanı Necati Köksal, ‘’Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız devam edecek’’ diye konuştu.

3 orta saha, 2 kaleci ve 1 sol bek oyuncusu transfer edildi.

Uşakspor; Silivrispor’dan Mehmet Doğan, Yomraspor’dan Orhan Gülle, Elazığ FK’dan Emre Karadağlı, Alaçatıspor’dan Mustafa Gundak, Kütahyaspor’dan Can Türk ve son olarak Erbaaspor’dan Bayduhan Taşova’yı renklerine bağladı.

Kaynak: İHA