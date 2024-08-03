Uşakspor Transferde Bombayı Patlattı

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Uşakspor, hazırlıklarını son gaz sürdürüyor. Uşakspor, kadrosunu güçlendimek için transferlerine hız kesmeden devam ediyor.

Son Güncelleme:
Uşakspor Transferde Bombayı Patlattı

Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan takım, kadrosunu güçlendirmek için peş peşe transferler gerçekleştirdi.

Kulüp, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sonucunda 6 yeni oyuncuyu bünyesine kattığını duyurdu. Bu transferlerin teknik ekibin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldığı belirtilirken, yönetimin mali ve idari girişimleriyle başarılı bir transfer dönemi geçirildiği ifade edildi.
Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Uşakspor Kulüp Başkanı Necati Köksal transferler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Yalım, ‘’Uşakspor’un menfaatlerini savunarak hareket ediyoruz. Herkesin beklentisi futboldaki başarı Bunu sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız’’ ifadelerini kullandı. Yeni yapılan transferlerin imza töreninde konuşan Uşakspor Kulüp Başkanı Necati Köksal, ‘’Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız devam edecek’’ diye konuştu.
3 orta saha, 2 kaleci ve 1 sol bek oyuncusu transfer edildi.

Uşakspor; Silivrispor’dan Mehmet Doğan, Yomraspor’dan Orhan Gülle, Elazığ FK’dan Emre Karadağlı, Alaçatıspor’dan Mustafa Gundak, Kütahyaspor’dan Can Türk ve son olarak Erbaaspor’dan Bayduhan Taşova’yı renklerine bağladı.

Kaynak: İHA

Etiketler
transfer
Son Güncelleme:
Okan Buruk'tan Maç Öncesi Transfer Açıklaması Okan Buruk'tan Maç Öncesi Transfer Açıklaması
Paris 2024 | Teniste Tek Kadınlarda Altın Madalya Çin'e Gitti Teniste Altın Madalya Çin'e Gitti
Başvurmayan Tapu Sahipleri Hakkını Kaybedecek! Sadece Birkaç Gün Kaldı Başvurmayan Tapu Sahipleri Hakkını Kaybedecek! Sadece Birkaç Gün Kaldı
Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü
Kan Grubunuz Negatif mi Pozitif mi? Meğer Aralarında Büyük Zeka Farkı Varmış Kan Grubunuz Negatif mi Pozitif mi? Meğer Aralarında Büyük Zeka Farkı Varmış