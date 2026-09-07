Galatasaray’ın Sporting Maçı Hakemi Belli Oldu! Düdük Norveçli Hakemde
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray’ın Sporting ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Çarşamba günü TSİ 22.00’de Jose Alvalade Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskas yönetecek. Eskas’ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland yaparken, VAR görevinde Alman Christian Dingert, AVAR’da ise Belçikalı Bram Van Driessche yer alacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Çarşamba günü TSİ 22.00’de Galatasaray’ın Portekiz ekibi Sporting’e konuk olacağı karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskas yönetecek.
DÜDÜK NORVEÇLİYE EMANET
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Sporting’e konuk olacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Jose Alvalade Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayan mücadelede Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.
VAR EKİBİ DE BELLİ OLDU
Eskas’ın yardımcılıklarını ise Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek. Mücadelede VAR'da Alman Christian Dingert, AVAR'da ise Belçikalı Bram Van Driessche görev yapacak.
Kaynak: DHA
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