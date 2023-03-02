Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi aralanıyor: İşte Süper Lig, maç programı!
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi yarın başlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maç programı belli oldu.
Süper Lig'de 24. haftanın maç programı programı şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)
4 Mart Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)
5 Mart Pazar:
16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
6 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Kaynak: Gerçek Gündem