Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi aralanıyor: İşte Süper Lig, maç programı!

​​​​​​​Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi yarın başlıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi aralanıyor: İşte Süper Lig, maç programı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maç programı belli oldu.

Süper Lig'de 24. haftanın maç programı programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)

4 Mart Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

5 Mart Pazar:

16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

6 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: Gerçek Gündem

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