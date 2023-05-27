Sözleşmesi sona eriyordu: Fenerbahçe, Arda Güler'i bildirdi!

Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu Arda Güler'in sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

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Sözleşmesi sona eriyordu: Fenerbahçe, Arda Güler'i bildirdi!

Fenerbahçe, mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek Arda Güler'de mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, bu sene sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 18 yaşındaki orta sahası Arda Güler’in sözleşmesini 2025 Mayıs ayına kadar uzattı.

32 MAÇA ÇIKTI

Genç yıldız, sarı-lacivertlilerde bu sezon 32 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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