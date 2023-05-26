Formula 1’de Monako heyecanı

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Monako Grand Prix’siyle devam edecek. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00’de, yarış ise pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.

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Formula 1’de Monako heyecanı

Formula 1’de sezon Monako’daki yarış ile sürecek. Monako Grand Prix’si, 3 bin 337 metrelik uzunluğundaki Monako Pisti’nde 78 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Meksikalı sürücü Sergio Perez kazanmıştı. Monako Grand Prix’sinde Mercedes’in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton 2021 yılındaki yarışta 1:12.909 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00’de, yarış ise pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.

Miami Grand Prix’sinden sonra 19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan sezonun altıncı yarışı Emilia Romagna Grand Prix’si, İtalya’daki sel felaketi nedeniyle iptal edilmişti. Miami’deki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı.

Monako Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 119 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 105 puan
3 - Fernando Alonso (İspanya): 75 puan
4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 56 puan
5 - Carlos Sainz (İspanya): 44 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 224 puan
2 - Aston Martin: 102 puan
3 - Mercedes: 96 puan
4 - Ferrari: 78 puan
5 - McLaren: 14 puan

Kaynak: İHA

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