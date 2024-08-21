Sosyal Medya Bunu Konuşuyor: Arda Güler'in Son Görüntüsü Şaşırttı!

La Liga'nın ikinci haftasında Real Valladolid ile karşı karşıya geleceği mücadeleye odaklanan Real Madrid, antrenmanlarına tam gaz devam ediyor.

Takımın oyuncularından, milli yıldız Arda Güler'in de antrenman gününden görüntüleri paylaşıldı.

Real Madridli futbolcular, fiziksel testler için antrenmanda maskeyle çalışırken Arda Güler'in o görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu. Genç yıldızın maskeli fotoğrafları, sayısız yorum ve beğeni aldı.

Real Madrid, ligin ilk haftasında Mallorca ile berabere kalmasının ardından ikinci haftada, 25 Ağustos Pazar günü sahasında Real Valladolid ile karşılaşacak.