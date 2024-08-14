Dünyanın En Heyecan Verici 50 Genç Futbolcusu Açıklandı: Arda Güler’in Listedeki Yeri Şaşırttı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, EURO 2024'teki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

İspanyol kulübüyle gelecek sezon nasıl bir oyun sergileyeceği ise büyük bir merak konusu. Bu arada, FourFourTwo dergisi dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerini açıkladı ve Arda Güler'in listeye dahil olması büyük şaşkınlık yarattı.