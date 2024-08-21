Galatasaray'da Yolsuzluk İddiaları: Kulüpten Para mı Çalındı?

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın iddiaları sonrası Fatih Altaylı da YouTube kanalında bazı iddiaları dile getirdi. Altaylı, "Galatasaray'da birtakım isimlerin bazı taraftar gruplarıyla birlikte hareket ederek, kulüpten para çaldığı ya da kaynakları kendi lehlerine kullandıkları iddiaları var" dedi.

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Galatasaray'da Yolsuzluk İddiaları: Kulüpten Para mı Çalındı?

Galatasaray, kombine ve bilet alma konusundaki şaibe iddialarıyla gündemde. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın 18 Galatasaray üyesinin savcılığa çağrıldığını ve konunun biletlerle ilgili olduğunu söylediği iddialar sonrası Fatih Altaylı'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

KULÜPTEN PARA MI ÇALINDI?

"Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili bir rahatsızlığım var. Galatasaray ile ilgili çok çirkin iddialar dolaşıyor" diyen Altaylı, YouTube kanalında şu iddiaları dile getirdi:

"Kulüp içerisindeki birtakım isimlerin, bazı taraftar gruplarıyla birlikte hareket ederek, kulüpten para çaldığı ya da kaynakları kendi lehlerine kullandıkları iddiaları var. Bununla ilgili açılmış soruşturmalar var. Bunun içinde eski kulüp genel sekreteri ve eski yönetim kurulu üyesinin isimleri var. Mesele şu; Passolig'e çok az bilet verildiği, eldeki biletlerin bir taraftar grubuyla karaborsada satıldığı, çok büyük kazançlar elde edildiği ve bir yönetim kurulu üyesinin normalde sahip olamayacağı kadar varlığa sahip olduğu konusunda camiada çok fazla konuşma var."

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