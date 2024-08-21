Galatasaray'ın Hocası Okan Buruk Young Boys Maçlarında Yok

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Young Boys maçlarında takımının başında yer alamayacak. Buruk, geçen yıl oynanan Sparta Prag maçının ardından Disiplin Kurulu'ndan ceza almıştı.

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Galatasaray'ın Hocası Okan Buruk Young Boys Maçlarında Yok

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Young Boys ile karşılaşacağı iki kritik maçta, teknik direktör Okan Buruk takımının başında olamayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin geçen yıl UEFA Avrupa Ligi’nden elendiği Sparta Prag karşılaşması sonrasında yaşanan olaylardan dolayı, Disiplin Kurulu, Buruk’a iki maçlık ceza vermişti.

Bu nedenle Okan Buruk’un Young Boys ile karşılaşacağı maçlarda yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyeceği bildirildi.

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