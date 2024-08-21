Trabzonspor'a Nwakaeme'den Kötü Haber

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde St. Gallen ile karşılaşacağı maç öncesi Nwakaeme'nin kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Yıldız oyuncunu sol alt adalesinde yaralanma tespit edildi.

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Trabzonspor'a Nwakaeme'den Kötü Haber

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda St. Gallen ile mücadele edecek olan Trabzonspor’da Nwakaeme’den kötü haber geldi. Yıldız oyuncu kritik maç öncesi kadrodan çıkarıldı.

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır."

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