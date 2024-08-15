Real Madrid'de Arda Güler Sevgisi: 'O Benim Küçük Kardeşim'

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da Atalanta'yı Valverde ve Mbappe'nin golleriyle 2-0 yendi. Milli futbolcu Arda Güler, 88. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna girdi.

Real Madrid, Süper Kupa'yı 6. kez müzesine götürerek bu kupada en çok kazanan ekip oldu.

'O BENİM KÜÇÜK KARDEŞİM'

Maçın ardından Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Belçikalı file bekçisi takım arkadaşı Arda Güler için, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak." dedi.

BELLINGHAM: ARDA GÜLER'İ ÇOK SEVİYORUM

Maçın en değerli oyuncusu seçilen Jude Bellingham basın toplantısında Arda Güler hakkında, "Arda Güler'i çok seviyorum. Buradaki herkes onu çok seviyor. O en iyisini hak ediyor." dedi.

REAL MADRID'DE 4. KUPA

Arda Güler, Real Madrid'de ikinci sezonuna başladı. İspanya medyasına göre 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Real Madrid'de önemli bir parça olacak.

Milli futbolcu, 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı. Arda Güler, İspanyol devindeki ilk senesinde İspanya Süper Kupası, La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Genç yıldız, 2024-2025 sezonuna da UEFA Süper Kupa ile başladı.