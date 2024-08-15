Barcelonalı Yıldız Futbolcunun Babası, Bıçaklı Saldırıya Uğradı!

EURO 2024'teki performansıyla yıldızı iyice parlayan Lamine Yamal'ın babası olan Mounir Nasraoui, çarşamba gecesi Mataró'da bir otoparkta bıçaklandı.

La Vanguardia gazetesine göre, Nasraoui, Badalona'daki Can Ruti hastanesine kaldırıldı ve hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Mataró belediye polisi ve Mossos d'Esquadra'nın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü ve bazı tanıklara ulaşıldığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Nasraoui'nin bilinmeyen nedenlerle bir kavgaya karışmış olabileceğini belirtti. Gazeteci Mayka Navarro, Yamal'ın babasının birden fazla bıçak darbesi almış olabileceğini ifade etti.