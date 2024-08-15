Real Madrid Süper Kupa'yı Kazanarak Tarihe Geçti

UEFA Süper Kupa karşılaşmasında Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, Süper Kupayı 6'ncı kez müzesine götürerek tarihe geçti.

Real Madrid Süper Kupa'yı Kazanarak Tarihe Geçti

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Narodowy Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan İspanyol devi Real Madrid, kupayı 6'ncı kez müzesine götürdü.

Tarihindeki 6. Süper Kupa zaferini elde eden Real Madrid, 5 şampiyonluğu bulunan Liverpool ve Barcelona'yı geride bırakarak bu alanda zirveye yerleşti.

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