Fenerbahçe Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Süper Lig'de Çaykur Rize ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

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Fenerbahçe Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Süper Lig’in 3’üncü haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü - Resim : 1

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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