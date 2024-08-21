Fenerbahçe Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Süper Lig'de Çaykur Rize ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.
Süper Lig’in 3’üncü haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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