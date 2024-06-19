Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Trabzonspor, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İLK MAÇ 25 TEMMUZ'DA

2'nci ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Karadeniz ekibi de üçüncü ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki gruba kalmış olacak.

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Kaynak: AA

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