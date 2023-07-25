TFF açıkladı: Ali Palabıyık hakemliği bıraktı

TFF'den, "Ali Palabıyık hakemliği bıraktı, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa VAR Hakemi oldu" açıklaması yapıldı.

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TFF açıkladı: Ali Palabıyık hakemliği bıraktı

Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa kariyerlerine Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig hakem kadrosunda değişikliğe gidildi. Uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan Ali Palabıyık hakemlik kariyerini sonlandırdı.

Hakemlik kariyerine 2000'de başlayan ve Türkiye'deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık, Süper Lig'de 175, 1. Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada görev aldı. 2012'de üst klasman hakemi olan ve 2015'ten bu yana FIFA kokartı taşıyan Ali Palabıyık, uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı.

Açıklamada, "23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: AA

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