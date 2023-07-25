Galatasaray, Bakambu’yu UEFA listesine ekledi
Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris karşısında 3. eleme turuna yükselme mücadelesi verecek olan Galatasaray, UEFA listesini güncelledi ve yeni transfer Bakambu'yu ekledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu’yu kadroya dahil etti.
Sarı-kırmızılı ekipte, 32 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu, Hollanda ekibi NEC Nijmegen’e kiralanan savunma oyuncusu Mathias Ross’un yerine UEFA kadrosuna eklendi.
UEFA’nın internet sitesindeki kadroda yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban,
Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey,
Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan,
Forvet: Cedric Bakambu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.