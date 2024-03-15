Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

ÇEYREK FİNAL

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

YARI FİNAL

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) / Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) / Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Kaynak: AA

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