Fenerbahçe için yola çıkan Saadettin Saran'a ilk destek İYİ Parti'nin güçlü isminden geldi: Geçmiş hatırlandı!

Geçtiğimiz günlerde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un aday olmaması halinde Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacağını açıklayan iş insanı Sadettin Saran, dün İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyeliği’nden istifa etti.

İTO Bilgi ve Medya Komitesi Başkanı olan Bilgi ve Medya Saran, istifasını açıklarken “Ekibimle birlikte Fenerbahçe’yi şampiyon yapma için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ’NİN GÜÇLÜ İSMİ LÜTFÜ TÜRKKAN SADETTİN SARAN’A BAŞARILAR DİLEDİ

Saran Holding’in sahibi 60 yaşındaki Fenerbahçe Başkan Adayı’na, sosyal medyadan destek de tepkiler geldi.

Siyaset dünyasından ilk destek ise İYİ Parti Kurucusu ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’dan geldi. Bugün Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile birlikte Sadettin Saran’ı ziyaret eden Türkkan, Fenerbahçe Başkan adayının yeşil-siyahlı kulübe önceki dönemlerde verdiği borçlar konusunda alicenaplık gösterdiğini söyledi.

İYİ Parti Kocaeli milletvekili, “Kocaelispor kulübümüzün geçmiş dönemlerde borçlandığı başarılı İş İnsanı muhterem arkadaşım Sayın Sadettin Saran, alacağının büyük bir kısmını silerek, geri kalanını da reklam karşılığı ödenmesi konusunda anlaşarak, büyük bir âlicenaplık göstermiştir. Kendisine kentimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Fenerbahçe Başkanlığı için çıktığı yolda başarılar diliyorum” dedi

Kocaelispor, kentimizin değeri, markası.



Sayın Engin Koyun Başkanlığındaki başarılı yönetimiyle layık olduğu yere koşmaya devam ediyor.



Kulübümüzün geçmiş dönemlerde borçlandığı başarılı İş İnsanı muhterem arkadaşım Sayın Sadettin Saran, alacağının büyük bir kısmını silerek,… pic.twitter.com/mb2ucHZJmY March 14, 2024

ALİ KOÇ BIRAKIRSA SARAN ADAY OLACAK; YILDIRIM DA SARAN’IN ADAYLIĞI HALİNDE SEÇİME GİRECEĞİNİ DUYURDU

Sadettin Saran’ın aday olması halinde Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım aday olacağını açıklamıştı.

Ali Koç ise Şubat ayıdaki Yüksek Divan Kurulu toplantısında Haziran ayında görevi bırakacağını duyurmuştu.

Sadettin Saran ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Koç, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın. Sadettin Saran için bir yanlış anlaşılma var. 'Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi' diye bir söylem var. Sayın Saran benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini ve bu konuda kendisinin aday olmak istemediğini, doğru olanın da benim devam etmem olduğunu söyledi. Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi, onun da aday çıkmasını söyledim. O da bana her seferinde aday olursam aday çıkmayacağını söylüyor” ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HAFTA SONU KALAN FİKSTÜRDEKİ EN ZOR DEPLASMANA ÇIKIYOR

Dün Konfederasyon Kupası’nda çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın iki puan gerisinde.

Sarı lacivertliler hafta sonu şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından birine çıkacak ve Trabzon’da bordo mavililer önünde galibiyet arayacak.

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında Trabzon’da oynadığı beş lig maçından dördünü kaybetti.

Kaynak: Gerçek Gündem