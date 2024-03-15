Fenerbahçe için yola çıkan Saadettin Saran'a ilk destek İYİ Parti'nin güçlü isminden geldi: Geçmiş hatırlandı!

Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan iş insanı Saadettin Saran’a, İYİ Parti Kurucusu ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’dan destek geldi. Türkkan, Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için yola çıktığını belirten Saran’a, verdiği borçları hatırlatıp, alicenaplık gösterdiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe için yola çıkan Saadettin Saran'a ilk destek İYİ Parti'nin güçlü isminden geldi: Geçmiş hatırlandı!

Geçtiğimiz günlerde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un aday olmaması halinde Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacağını açıklayan iş insanı Sadettin Saran, dün İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyeliği’nden istifa etti.

İTO Bilgi ve Medya Komitesi Başkanı olan Bilgi ve Medya Saran, istifasını açıklarken “Ekibimle birlikte Fenerbahçe’yi şampiyon yapma için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Sadettin Saran, Fenerbahçe için İTO'dan istifa ettiSadettin Saran, Fenerbahçe için İTO'dan istifa ettiSpor

Fenerbahçe için yola çıkan Saadettin Saran'a ilk destek İYİ Parti'nin güçlü isminden geldi: Geçmiş hatırlandı! - Resim : 2

İYİ PARTİ’NİN GÜÇLÜ İSMİ LÜTFÜ TÜRKKAN SADETTİN SARAN’A BAŞARILAR DİLEDİ

Saran Holding’in sahibi 60 yaşındaki Fenerbahçe Başkan Adayı’na, sosyal medyadan destek de tepkiler geldi.

Siyaset dünyasından ilk destek ise İYİ Parti Kurucusu ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’dan geldi. Bugün Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile birlikte Sadettin Saran’ı ziyaret eden Türkkan, Fenerbahçe Başkan adayının yeşil-siyahlı kulübe önceki dönemlerde verdiği borçlar konusunda alicenaplık gösterdiğini söyledi.

İYİ Parti Kocaeli milletvekili, “Kocaelispor kulübümüzün geçmiş dönemlerde borçlandığı başarılı İş İnsanı muhterem arkadaşım Sayın Sadettin Saran, alacağının büyük bir kısmını silerek, geri kalanını da reklam karşılığı ödenmesi konusunda anlaşarak, büyük bir âlicenaplık göstermiştir. Kendisine kentimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Fenerbahçe Başkanlığı için çıktığı yolda başarılar diliyorum” dedi

ALİ KOÇ BIRAKIRSA SARAN ADAY OLACAK; YILDIRIM DA SARAN’IN ADAYLIĞI HALİNDE SEÇİME GİRECEĞİNİ DUYURDU

Sadettin Saran’ın aday olması halinde Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım aday olacağını açıklamıştı.

Ali Koç ise Şubat ayıdaki Yüksek Divan Kurulu toplantısında Haziran ayında görevi bırakacağını duyurmuştu.

Fenerbahçe için yola çıkan Saadettin Saran'a ilk destek İYİ Parti'nin güçlü isminden geldi: Geçmiş hatırlandı! - Resim : 3
Sadettin Saran ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Koç, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın. Sadettin Saran için bir yanlış anlaşılma var. 'Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi' diye bir söylem var. Sayın Saran benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini ve bu konuda kendisinin aday olmak istemediğini, doğru olanın da benim devam etmem olduğunu söyledi. Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi, onun da aday çıkmasını söyledim. O da bana her seferinde aday olursam aday çıkmayacağını söylüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a karşı açtı ağzını yumdu gözünü: 'Türk futbolu için beka sorunu haline geldi'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'a karşı açtı ağzını yumdu gözünü: 'Türk futbolu için beka sorunu haline geldi'Spor

FENERBAHÇE HAFTA SONU KALAN FİKSTÜRDEKİ EN ZOR DEPLASMANA ÇIKIYOR

Dün Konfederasyon Kupası’nda çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın iki puan gerisinde.

Sarı lacivertliler hafta sonu şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından birine çıkacak ve Trabzon’da bordo mavililer önünde galibiyet arayacak.

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında Trabzon’da oynadığı beş lig maçından dördünü kaybetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Sadettin Saran Ali Koç İYİ Parti Lütfü Türkkan Kocaeli
Son Güncelleme:
Galatasaray şikayet etmişti: Ali Koç ve Selahattin Baki adliyede Ali Koç ve Selahattin Baki adliyede
İddialı başlamıştı... Sandık Kokusu dizisinin final tarihi belli oldu İddialı başlamıştı... Sandık Kokusu dizisinin final tarihi belli oldu
Fenerbahçe Türkiye'yi ilk 10'da tuttu: Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gideceğiz Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gideceğiz
Sultan gibi takılıyorlar. Doğuştan burnu havada olan 4 burç Sultan gibi takılıyorlar. Doğuştan burnu havada olan 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor? İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor?
MTA diri fay haritası yenilendi: İşte fay hattı geçen şehirler MTA diri fay haritası yenilendi
Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır? Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır?
Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor
Kulis: AKP'nin yaptırdığı çalışmalarda CHP'nin adayları önde Kulis: AKP'nin yaptırdığı çalışmalarda CHP'nin adayları önde