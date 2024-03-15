Fenerbahçe Türkiye'yi ilk 10'da tuttu: Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gideceğiz

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 turu ikinci maçında Union SG'ye 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı için toplam skorda rakibini geçerek tur atladı.

Bu durum ülke puanına pozitif yansıdı.

UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi.

Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak.

BU TURDA 600 PUANLIK KATKI

İskoçya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka gibi takımları gerisinde bırakan Türkiye, geçtiğimiz yıla göre 3 basamak birden yükseliş göstermişti. Sezon başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor gibi takımlarla Avrupa’da boy gösteren Türkiye’de üç takım elendi. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam ediyor.

Kadıköy'de alınan 1-0'lık mağlubiyetle beraber sarı-lacivertliler bu karşılaşma özelinde ülke puanına katkı yapamadı ancak geçtiğimiz hafta deplasmandaki ilk maçta sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak 600 puanlık katkı yapmıştı.

Ülke puanı sıralamasında zirvede İngiltere bulunuyor. Manchester City, Liverpool, Arsenal ve diğer birçok takımla Avrupa’da boy gösteren İngiltere topladığı 102,178 puanla birinci sırada yer alıyor.

1 SENE SONRA

Bu sezon ülke puanının düşük olması sebebiyle 2022-23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan başlamıştı.

1 sene sonra Süper Lig şampiyonu tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım sağlayacak.

GÜNCEL SIRALAMA

UEFA'nın güncel sıralaması şöyle:

1-İNGİLTERE 102. 178

2-İSPANYA 87.664

3-İTALYA 86.426

4-ALMANYA 83.195

5-FRANSA 64.997

6-HOLLANDA 61.300

7-PORTEKİZ 55.816

8-BELÇİKA 47.200

9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050

11- ÇEKYA 35. 800

12-İSVİÇRE 32.975

13-AVUSTURYA 32.400

14- NORVEÇ 31.625

15- DANİMARKA 31.450

Kaynak: Gerçek Gündem