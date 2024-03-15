Fenerbahçe Türkiye'yi ilk 10'da tuttu: Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gideceğiz
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde tur atlaması ve Avrupa macerasını sürdürmesiyle birlikte UEFA ülkeler sıralamasını ilk 10'da bitirmeyi garantiledik. Böylelikle bu sezonun Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 turu ikinci maçında Union SG'ye 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı için toplam skorda rakibini geçerek tur atladı.
Bu durum ülke puanına pozitif yansıdı.
UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi.
Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak.
BU TURDA 600 PUANLIK KATKI
İskoçya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka gibi takımları gerisinde bırakan Türkiye, geçtiğimiz yıla göre 3 basamak birden yükseliş göstermişti. Sezon başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor gibi takımlarla Avrupa’da boy gösteren Türkiye’de üç takım elendi. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam ediyor.
Kadıköy'de alınan 1-0'lık mağlubiyetle beraber sarı-lacivertliler bu karşılaşma özelinde ülke puanına katkı yapamadı ancak geçtiğimiz hafta deplasmandaki ilk maçta sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak 600 puanlık katkı yapmıştı.
Ülke puanı sıralamasında zirvede İngiltere bulunuyor. Manchester City, Liverpool, Arsenal ve diğer birçok takımla Avrupa’da boy gösteren İngiltere topladığı 102,178 puanla birinci sırada yer alıyor.
1 SENE SONRA
Bu sezon ülke puanının düşük olması sebebiyle 2022-23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan başlamıştı.
1 sene sonra Süper Lig şampiyonu tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım sağlayacak.
GÜNCEL SIRALAMA
UEFA'nın güncel sıralaması şöyle:
1-İNGİLTERE 102. 178
2-İSPANYA 87.664
3-İTALYA 86.426
4-ALMANYA 83.195
5-FRANSA 64.997
6-HOLLANDA 61.300
7-PORTEKİZ 55.816
8-BELÇİKA 47.200
9- TÜRKİYE 38.100
10- İSKOÇYA 36.050
11- ÇEKYA 35. 800
12-İSVİÇRE 32.975
13-AVUSTURYA 32.400
14- NORVEÇ 31.625
15- DANİMARKA 31.450
Kaynak: Gerçek Gündem