Eczacıbaşı Dynavit'ten kalp kıran yenilgi: 2-0'dan 3-2 bozguna uğradı

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçına çıkan Eczacıbaşı Dynavit, 2-0 önde olduğu maçta rakibine 3-2 yenildi.

Son Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit'ten kalp kıran yenilgi: 2-0'dan 3-2 bozguna uğradı

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco'ya 3-2 yenildi.

Finale yükselecek ekibin belli olacağı rövanş maçı, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Salon: Palaverde

Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Vasileios Vasileiadis (Yunanistan)

A. Carraro Imoco: Haak, Cook, Kruijf, Wolosz, Plummer, Fahr (Gennaro, Gennari, Lubian, Bardaro, Lanier,

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Voronkova, Naz Aydemir Akyol,

Setler: 26-28, 20-25, 25-14, 25-22, 18-16

Süre: 135 dakika (33, 29, 23, 27, 23)

Kaynak: AA

Etiketler
Eczacıbaşı Tijana Boskovic
Son Güncelleme:
Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi
Bahar dizisinde seyircileri yıkan veda! Seyirciler değişikliğe çok üzülecek Bahar dizisinde seyircileri yıkan veda! Seyirciler değişikliğe çok üzülecek
Kanal D'den beklenmedik hamle... Apar topar değiştirilmesine karar verildi Kanal D'den beklenmedik hamle... Apar topar değiştirilmesine karar verildi
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi: İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi: İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor? İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor?
Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır? Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır?
Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor
Kulis: AKP'nin yaptırdığı çalışmalarda CHP'nin adayları önde Kulis: AKP'nin yaptırdığı çalışmalarda CHP'nin adayları önde
THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı