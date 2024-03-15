UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi: İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği Union SG'ye 1-0 mağlup olsa da Konferans Ligi'nde tur atladı. Dün yapılan maçlarla Avrupa'nın 3 numaralı organizasyonunda çeyrek finale çıkacak takımlar belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 turu ikinci maçında Union SG'ye 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı için toplam skorda rakibini geçerek tur atladı.
Dün tamamlanan maçlar ile birlikte, Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalacak takımlar belli oldu.
ÇEYREK FİNALE KALANLAR
Gecenin sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1 (İlk maç: 3-0)
Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre): 3-1 (Penaltılarda) (0-0)
PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 5-1 (0-2)
Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-1 (4-3)
Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-6 (Uzatmalarda) (4-1)
Çeyrek finale kalan takımlar: PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos, Lille.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN
Final maçının Atina'da oynanacağı turnuvada 8'li final kura çekimi bugün yapılacak.
İsviçre’nin Nyon Kenti’nde düzenlenecek kura TSİ ile saat 16:00'da başlayacak.
Kaynak: Gerçek Gündem