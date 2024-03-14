Sadettin Saran, Fenerbahçe için İTO'dan istifa etti

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığı adaylığıyla ilgili çalışmaları nedeniyle İTO meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Sadettin Saran, Fenerbahçe için İTO'dan istifa etti

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İTO'nun mart ayı meclis toplantısında Fenerbahçe başkanlığı için adaylık açıklamalarında bulundu.

Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım." dedi.

Odanın ülke için önemine değinen Saran, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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