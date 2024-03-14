Fenerbahçe'de yarış kızıştı, Sadettin Saran resmen açıkladı: Gözler Aziz Yıldırım'da!

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden istifa etti. İstifa gerekçesinde Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığı nedeniyle ayrıldığını belirtti.

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Fenerbahçe'de yarış kızıştı, Sadettin Saran resmen açıkladı: Gözler Aziz Yıldırım'da!

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığı nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden istifa etti.

İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, Odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.

Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Fenerbahçe'de yarış kızıştı, Sadettin Saran resmen açıkladı: Gözler Aziz Yıldırım'da! - Resim : 1

GÖZLER AZİZ YILDIRIM'DA

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'ın tek aday olması durumunda başkanlık yarışına gireceğini belirtmişti.

ALİ KOÇ ADAY DEĞİL

2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, 2024'ün Haziran ayında yapılacak seçimlerde yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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