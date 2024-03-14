İsmail Yüksek'e Premier Lig devi talip oldu!

Fenerbahçe’de bu sezon etkili bir performans sergileyen İsmail Yüksek, geçen gün yaptığı açıklamada hayalinin Manchester United’ta forma gitmek olduğunu söylemişti.

NTV Spor’un Team Talk'tan aktardığı haberine göre Premier Lig’den Tottenham’ın Yüksek’e talip olduğu iddia edildi.

Haberde, İngiliz takımının teknik direktörü Ange Postecoglou’nun, son haftalarda ilk 11'de yer vermediği Pierre Emile Hojbjerg'i gelecek sezon kadroda düşünmediği detayına yer verildi.

Hojbjerg'in yerine düşünülen isimlerden birinin de İsmail Yüksek olduğu belirtilirken, Tottenham'ın Türk yıldız için ManU ile rekabete gireceği ileri sürüldü.

Aston Villa ve Newcastle United'ın da Yüksek’e talip olabileceği ifade edilirken, haberde Yüksek için "Savunma odaklı, derin bir orta saha oyuncusu olan Yüksek, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinin arkasındaki itici güçlerden biri oldu" değerlendirmesinde bulunuldu.