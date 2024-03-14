İsmail Yüksek'e Premier Lig devi talip oldu!

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızlarından İsmail Yüksek'e Premier Lig devinin talip olduğu iddia edildi.

Son Güncelleme:
İsmail Yüksek'e Premier Lig devi talip oldu!

Fenerbahçe’de bu sezon etkili bir performans sergileyen İsmail Yüksek, geçen gün yaptığı açıklamada hayalinin Manchester United’ta forma gitmek olduğunu söylemişti.

NTV Spor’un Team Talk'tan aktardığı haberine göre Premier Lig’den Tottenham’ın Yüksek’e talip olduğu iddia edildi.

Haberde, İngiliz takımının teknik direktörü Ange Postecoglou’nun, son haftalarda ilk 11'de yer vermediği Pierre Emile Hojbjerg'i gelecek sezon kadroda düşünmediği detayına yer verildi.

İsmail Yüksek'e Premier Lig devi talip oldu! - Resim : 1

Hojbjerg'in yerine düşünülen isimlerden birinin de İsmail Yüksek olduğu belirtilirken, Tottenham'ın Türk yıldız için ManU ile rekabete gireceği ileri sürüldü.

Aston Villa ve Newcastle United'ın da Yüksek’e talip olabileceği ifade edilirken, haberde Yüksek için "Savunma odaklı, derin bir orta saha oyuncusu olan Yüksek, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinin arkasındaki itici güçlerden biri oldu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Etiketler
Fenerbahçe Manchester United Premier Lig Tottenham Newcastle United Aston Villa
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye yeni sponsor Fenerbahçe'ye yeni sponsor
Hakem kararları nedeniyle sahadan çekildiler Hakem kararları nedeniyle sahadan çekildiler
Sandık Kokusu dizisinde işler karışıyor! Yeni başrol herkesi sinir edecek Sandık Kokusu dizisinde işler karışıyor! Yeni başrol herkesi sinir edecek
Sultan gibi takılıyorlar. Doğuştan burnu havada olan 4 burç Sultan gibi takılıyorlar. Doğuştan burnu havada olan 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
SONAR Araştırma'nın anketi: 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor' 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor'
Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi
Mehmet Şimşek 'Zorlanacaksınız, benden bir şey istemeyin; ben kötü adam olmaya razıyım, kabinedekiler de öyle görüyor' demiş Şimşek, 'Kötü adam olmaya razıyım, kabinedekiler de öyle görüyor' demiş
Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu: Son çıkış! Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu
Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu