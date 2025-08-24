Son Dakika: Beşiktaş'ta Sürpriz Ayrılık! Yıldız Oyuncu Takıma Veda Etti

Son dakika: Beşiktaş, Emrecan Terzi'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar Serik Spor'a kiralandığını açıkladı. İşte son dakika Beşiktaş haberinin detayları...

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sürpriz Ayrılık! Yıldız Oyuncu Takıma Veda Etti
Beşiktaş, genç sol bek Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar 1. Lig ekiplerinden Serik Spor’a kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sürpriz Ayrılık! Yıldız Oyuncu Takıma Veda Etti - Resim : 1

Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

