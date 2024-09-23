Sivasspor, Başakşehir İçin Hazırlıklara Başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik oyunla idmanı tamamladı.

TÜMOSAN Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile RAMS Başakşehir, 27 Eylül Cuma günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA