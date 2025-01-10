Serhat Akın Ekranlara Dönüyor, Dikkat Çeken Kumar Mesajı

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırının ardından ekranlara dönüyor. Akın’ın katılacağı programın tanıtımında ise verdiği kumar mesajı dikkat çekti.

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Serhat Akın Ekranlara Dönüyor, Dikkat Çeken Kumar Mesajı

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da yayın çıkışında uğradığı silahlı saldırıda ayaklarından yaralanmış ve uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü. Akın, bu tedavi süresince ekranlardan uzak kalmıştı.

Akın’ın üç buçuk aylık aranın ardından yeniden ekranlara çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

Serhat Akın Ekranlara Dönüyor, Dikkat Çeken Kumar Mesajı - Resim : 1

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Uğradığı silahlı saldırıdan önce YouTube'da yayın yapan Sports Digitale kanalında yorumcu olarak görev yapan Serhat Akın, bu akşam saat 20.00'de aynı kanalda ekranlara gelecek olan "Digitalks" programına konuk olarak ekranlara geri dönüş yapacak.

Serhat Akın Ekranlara Dönüyor, Dikkat Çeken Kumar Mesajı - Resim : 2

DİKKAT ÇEKEN KUMAR MESAJI

Serhat Akın, yayımlanan tanıtım videosunda "43 yaşındayım, yaşadığım en büyük sınavdı herhalde. Annem ve ailemle beraber çok zor bir süreçti ama yaşanması gerekiyormuş. Buradan ayağa kalkmasını bileceğiz. 'Eğer kumardan dolayıysa Fenerbahçe'yi konuşmayı bırak' demiş birisi. Tamam. Değilse siz bırakacak mısınız? Benim için ölmüştür, bitti benim için, ben gömdüm. Kinci bir insan değilim ama gömdüm mü bitiyor benim için. Allah beni savaşmak için yaratmış değiştiremiyorum kaderimi" ifadelerini kullanarak dikkat çekici mesajlar verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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