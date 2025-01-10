Fenerbahçe Beko'dan Çarpıcı Hamle, Errick McCollum Kadroda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, deneyimli oyun kurucu Errick McCollum'u renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, 36 yaşındaki yıldız basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Sezona İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'da başlayan McCollum, hem ligde hem de uluslararası arenada etkileyici performanslar sergileyerek dikkat çekti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16.0 sayı, 2.2 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakalayan tecrübeli gard, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 22.0 sayı, 3.7 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarıyla takımının en önemli oyuncularından biri oldu.

Kaynak: AA