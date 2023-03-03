Sergio Busquets, El Clasico tarihine geçti

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Barcelona'da Sergio Busquets, 46 kez ile El Clasico tarihinin en çok forma giyen futbolcu oldu.

Son Güncelleme:
Sergio Busquets, El Clasico tarihine geçti

Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında ezeli rakibi Real Madrid'i Eder Militao'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan bordo-mavililerin kaptanı Sergio Busquets, Real Madrid'e karşı 46. kez sahaya çıkarak El Clasico tarihine geçti.

EN ÇOK EL CLASİCO MAÇINA ÇIKAN OYUNCU OLDU

Busquets, 45 mücadelede forma giyen Sergio Ramos ile 44 müsabakada oynayan Lionel Messi'yi geride bırakarak en çok El Clasico maçına çıkan oyuncu oldu.

Öte yandan tecrübeli orta saha oyuncusu, 22 galibiyetle en fazla El Clasico kazanan futbolcu unvanının da sahibi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha!
Arjantin'de Messi'nin eşi Roccuzzo'nun ailesine ait süpermarkete silahlı saldırı Messi'nin eşinin ailesine ait dükkana saldırı
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç tarihleri yeniden belirlendi Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç tarihleri yeniden belirlendi
Tel tel dökülen bir börek. Aniden misafir baskını yiyenler yapıyor Tel tel dökülen bir börek. Aniden misafir baskını yiyenler yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı 'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga