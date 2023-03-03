Arjantin'de Messi'nin eşi Roccuzzo'nun ailesine ait süpermarkete silahlı saldırı

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin eşi Antonela Rocuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

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Arjantin'de Messi'nin eşi Roccuzzo'nun ailesine ait süpermarkete silahlı saldırı

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin Rosario kentinde, Messi ve eşinin ailesinin de yaşadığı bölgede uyuşturucu kaçakçısı bir grup aileye ait "Unico süpermarket" zincirine silahlı saldırıda bulundu.

Yerel saatle 03.20'de süpermarketin kapısına ateş açan silahlı kişilerin Messi'ye hitaben bir tehdit mesajı bıraktıkları bildirildi.

Polisin olay yerinde "Messi, seni bekliyoruz. (Rosario Belediye Başkanı) Javkin de uyuşturucu kaçakçısı, sana göz kulak olamaz" mesajını bulduğu kaydedildi. Olaya ilişkin detaylı açıklama yapmayan yetkililerin saldırının aydınlatılması için soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Rosario Belediye Başkanı Pablo Javkin, Radio 2'ye verdiği röportajda, Rocuzzo ailesinden birkaç kişiyle görüştüğünü belirterek "Aileyi korumak zorundayız. Onların bu olayla hiçbir ilgisi yok" ifadesini kullandı.

Javkin, uyuşturucu çetesinin, vermek istediği mesajın daha geniş alana yayılması için Messi'nin ailesinin ismini kullandığını söyledi.

Kaynak: AA

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