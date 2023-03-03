Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç tarihleri yeniden belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada çeyrek final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final müsabakalarına ilişkin takvimin daha sonra ilan edileceği belirtildi.

MAÇLAR, TEK MAÇ ELEME USULÜ OYNANACAK

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecekti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Çeyrek final

- Fenerbahçe - Kayserispor,

- Sivasspor - Gaziantep FK,

- Ankaragücü -Trabzonspor,

- Galatasaray - Başakşehir.

Yarı final

- Fenerbahçe - Kayserispor x Sivasspor - Gaziantep FK,

- Ankaragücü - Trabzonspor x Galatasaray - Başakşehir.

Kaynak: Gerçek Gündem