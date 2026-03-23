Sergen Yalçın 3 İsmin Üstünü Çizdi: Beşiktaş Bu İsimlerle Yola Devam Etmeyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yeni sezonun kadro planlamasını şekillendirmeye başladı. Bu kapsamda Yalçın 3 ismin üstünü çizerken, söz konusu isimlerin temsilcilerine bu durum tebliğ edildi ve kendilerine takım bulmaları istendi.

Gelecek sezon Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Beşiktaş'ta kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı.

SERGEN YALÇIN 3 İSMİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Sergen Yalçın bu doğrultuda 3 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Sabah'a göre bu isimler Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana. 3 oyuncu da kiralık sözleşmelerini tamamlayıp siyah-beyazlılara dönecek.

‘KENDİNİZE TAKIM BULUN’

Buna karşın Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana, Sergen Yalçın'ın 2026-2027 sezonu planları arasında yer almadığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından kulüp yetkilileri, 3 ismin temsilcilerine gelecek sezon için kendilerine takım bulmaları yönünde talimat gönderdi.

Kaynak: Sabah

