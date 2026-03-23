Tedesco'ya İtalya'dan Sürpriz Talip

Fenerbahçe'de son dönemki puan kayıplarının ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Domenico Tedesco'ya İtalya'dan sürpriz talip çıktı. Serie A ekiplerinden Fiorentina, deneyimli teknik adamla ilgileniyor.

Süper Lig’de art arda alınan kötü sonuçlar nedeniyle koltuğu tartışmalı hale gelen Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TEDESCO’YA İTALYA’DAN TALİP VAR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın Domenico Tedesco’yu takımın başına getirmek istediği öne sürüldü. Domenico Tedesco’nun öncelikli adaylar arasında yer aldığı belirtilirken resmi temasların önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade edildi.

KÖTÜ SONUÇLAR ELEŞTİRİLERİN ODAĞI HALİNE GETİRDİ

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçen Tedesco özellikle Süper Kupa galibiyetiyle camianın gözüne girdi. Ancak UEFA Avrupa Ligi’nden elenilmesi ve Süper Lig’de alınan üst üste kötü sonuçlarla lider Galatasaray ile puan farkının açılması nedeniyle tartışmaların odağı haline geldi.

KRİTİK TOPLANTIDAN DEVAM KARARI ÇIKTI

Fatih Karagümrük maçının ardından Fenerbahçe yönetimi, İtalyan teknik adamla olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda devam kararı alınırken Sadettin Saran gerekli uyarıların yapıldığını açıkladı.

GALATASARAY’IN GERİSİNDE KALDI

Geride kalan 27 haftada 60 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray’ın 4 puan (1 maç eksik) gerisinde kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Türkiye’de Kulüp Satın Alıyor Osimhen Türkiye’de Kulüp Satın Alıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
New York Knicks Seriye Bağladı: Üst Üste 6 Galibiyet Knicks Seriye Bağladı, Üst Üste 6 Galibiyet
ABD, İsrail ve İran Savaşında 24'üncü Gün | Diego Garcia Üssü Füzelerle Vuruldu mu? İran: İsrail'in Sahte Bayrak Operasyonu Diego Garcia Üssü Füzelerle Vuruldu mu?
Eskişehir'de İki Eski Bakan Atilla Koç ve kızı Zehra Zümrüt Selçuk Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması Eskişehir'de İki Eski Bakan Zincirleme Kazaya Karıştı: Bakan Gürlek'ten Soruşturma Açıklaması
Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi Altında Kayıp Yüzde 7'yi Aştı: 2026'nın En Düşük Seviyesi
Osimhen Türkiye’de Kulüp Satın Alıyor Osimhen Türkiye’de Kulüp Satın Alıyor
Teğmen Ebru Eroğlu'nun İade Talebi Reddedildi Teğmen Eroğlu'nun İade Talebi Reddedildi